قورتولموش : تركيا تقف منذ البداية في المكان الصحيح حيال الأزمة السورية .. و نظام بشار الأسد وحشي استخدم الكيماوي ضد شعبه

فنّد نائب رئيس الوزراء، متحدث الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، يوم الجمعة، تصريحات نقلتها إحدى الصحف المحلية مؤخرًا على لسانه، بشأن السياسة التركية حيال الأزمة السورية الراهنة، قائلاً إنه “تم تحريفها (تصريحاته) وتأويلها بشكل خاطئ”.

وقبل يومين، نقلت صحيفة “حريت” (خاصة محلية)، تصريحا على لسان قورتولموش، قال فيه “سياستنا منذ البداية كانت خاطئة في سوريا”، وهو ما نفاه المسؤول التركي، أمس.

وأضاف في ذات السياق “كنت أقصد السياسة المتبعة حيال سوريا التي ينتهجها المجتمع الدولي بشكل عام، فهي سياسة خاطئة، ومع الأسف فإن الشعب السوري هو من دفع ويدفع الثمن، لكن تركيا تقف منذ البداية في المكان الصحيح حيال الأزمة”.

وتابع متحدث الحكومة التركية “أردنا بناء مرحلة ديمقراطية في سوريا، لكن لم نتمكن من ضمان تطوير الوسائل السياسية لتنفيذها، فإمكاناتنا لم تكن كافية، والمجتمع الدولي لم يقدم دعماً جاداً بهذا الشأن”.

وأكد قورتولموش أن “الدول المنضوية في التحالف الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لم يكن لديها منظور مشترك، أو توجّه يتعلق بكيفية حل المشكلة في سوريا، وهذا كان مضمون تصريحاتي التي تم تحريفها”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن “دول التحالف لم تكن تمتلك خطة أو مشروع لكيفية حل الأزمة السورية”، مضيفاً “ليت دول المنطقة اجتمعت منذ البداية، وتمكنت من حلها دون حدوث أي تدخل من دول خارج المنطقة”.

واستطرد في السياق ذاته “ليت المجتمع الدولي كان قد اتخذ مبادرة لوقف وحشية نظام (بشار) الأسد، على الأقل في المرحلة التي أعقبت استخدامه السلاح الكيماوي ضد شعبه، إلا أن ذلك لم يحدث”.

ولفت قورتولموش إلى أن “برنامج التجهيز والتدريب” للمعارضة المعتدلة السورية فشل، ولم يتم تقديم دعم جاد لـ”الجيش السوري الحر”.

ووقعت اتفاقية “تدريب وتجهيز” بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، في 19 فبراير/ شباط 2015؛ لتأهيل وإعداد عناصر من المعارضة السورية المعتدلة، لكن في أكتوبر/تشرين أول من العام ذاته، أعلنت واشنطن وقف البرنامج بشكل مؤقت، وأعربت حينها عن أملها في استئنافه عندما “تسنح الظروف”.

وعن تصور بلاده للأوضاع في سوريا، أكد نائب رئيس الوزراء التركي، قورتولموش، أن أنقرة “تسعى لوضع منظور جديد للسلام في سوريا في الوقت الراهن، واتخاذ خطوات ناجحة”.

واستطرد “لا سيما أننا تمكنا خلال بضعة أشهر ومن خلال التعاون مع روسيا، من التوصل إلى نقطة مشتركة، وبذلنا جهوداً لإنهاء الوضع غير الإنساني في حلب أولاً”. (ANADOLU)

مواضيع متعلقة :

عكس السير