قيادي في حركة ” النهضة ” : دروس الثورة التونسية قد تفيد سوريا

قال القيادي بحركة النهضة، وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، اليوم السبت، إن “الدروس المستخلصة من التجربة التونسية القائمة على التوافقات والتفاهمات السياسية قد تفيد دولا عربية أخرى من بينها سوريا”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السياسي التونسي، خلال ندوة علمية نظمتها المؤسسة العربية والإفريقية للبحوث والدراسات الإستراتيجية (مستقلة) وجمعية البرلمانيين التونسيين (مستقلة) بعنوان “الإستثناء التونسي والوحدة الوطنية: المكاسب والتحديات و الأفاق”، بعاصمة البلاد.

وأضاف عبد السلام أنّ “سوريا ليست أمام خيارات كبرى فإما أن يقع حل المشاكل سلميا أو تتواصل هذه الحرب الأهلية المدمرة والمؤثرة على سلم دول الجوار والمنطقة عموما”.

وفي 17 ديسمبر/كانون أول 2010 اندلعت شرارة الثورة الأولى في تونس من محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد قبل أن تتوسع رقعة الاحتجاجات في كامل البلاد وتسقط النظام في 14 يناير/كانون ثان 2011 بهروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السعودية. (ANADOLU)

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