ليفاندوفسكي يرفض عرضاً مغرياً من الصين

كشف وكيل أعمال اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني في كرة القدم، أن موكله رفض عرضاً مغرياً للانتقال إلى الدوري الصيني.

وقال تشيزاري كوستارسكي لموقع “سبورتوفي فاكتي” البولندي الجمعة “اتصل بي وكيل ينقل النجوم إلى الصين. لم يتم ذكر اسم النادي”، وأضاف أن اللاعب رفض حتى البحث في إمكان الانتقال إلى الصين، على رغم من أنه فيما لو قام بذلك، “سيكون راتبه أكثر بكثير من الـ40 مليون يورو التي سيتقاضاها (الأرجنتيني) كارلوس تيفيز، الذي وانتقل من بوكا جونيورز إلى نادي شنغهاي غرينلاند الصيني، في صفقة يقدر أن ينال بموجبها، راتبا سنويا يناهز 40 مليون يورو، ما يجعل منه اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

وكان الانتقال ضمن سلسلة صفقات أبرمتها الاندية الصينية خلال الاشهر الماضية، لاستقدام لاعبين بارزين مقابل عقود مغرية، منهم البرازيلي اوسكار والبلجيكي اكسل فيتسل والنيجيري جون اوبي ميكل. (AFP)

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