مصدر نظامي ” رفيع ” : لم نعد مضطرين للتفاوض مع قادة أفرغناهم من كل ما يملكون .. و الهيئة العليا المعارضة لن تكون صالحة لشيء قريباً

نقلت صحيفة القدس العربي عن مصدر نظامي “رفيع ومطلع”، قوله إن نظامه لم يعد مضطراً لمجاملة الموقع الدولي.

وأضاف المصدر، رداً على سؤال حول موقف النظام من قواعد المفاوضات مع المعارضة : “لم نعد مضطرين لمجاملة الموقف الدولي في الجلوس مع أشخاص كنا نجالسهم في الأعوام السابقة ولم نعد، ولسنا مضطرين للتفاوض مع قادة أفرغناهم من كل ما يملكون، نحن سنحدد كيف ومع من سنتفاوض”.

وتابع المصدر، بحسب الصحيفة : “الانشقاقات والانزياحات التي كانت تحصل في صفوف النظام خلال الأعوام 2011 و2012 لصالح المعارضة انقلبت وصارت الآن تحصل بالعكس، ثمة قادة تنظيمات في الشمال السوري أبلغوا الأتراك ليُبلغوا بدورهم الروس أنهم مستعدون لإلقاء السلاح والاستدارة نحو الحكومة السورية”.

وختم : “الهيئة العليا للمفاوضات التي يتزعمها رياض حجاب، قريباً لن تكون صالحة لشيء على المستوى السياسي أو على مستوى التمثيل التفاوضي إلا إذا أدركت جيداً التغييرات الميدانية والسياسية التي يشهدها الوضع السوري وتأثيراته الإقليمية والدولية”.

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