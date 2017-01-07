ممثل بوسني من غجر الروما يبيع جائزة سينمائية حازها في برلين ليعيل عائلته

كشف الممثل نظيف موتشيش من غجر الروما في البوسنة الذي فائز بجائزة “أفضل ممثل” في دورة العام 2013 من مهرجان برلين السينمائي بأنه باع جائزته ليعيل عائلته.

وقال موتشيش (47 عاماً) “بعت بداية سيارة قديمة ثم بعض المقتنيات الشخصية قبل أن يحين دور جائزة الدب” الفضي. وأضاف “كان قراراً صعباً. لم يعد لأطفالي ما يأكلونه منذ ثلاثة أيام”.

وكان موتشيش نال هذه الجائزة في مهرجان برلين عن تأديته دوره الشخصي في فيلم “مشهد من حياة جامع خردوات” للمخرج البوسني دانيس تانوفيتش. وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر)، نشر الممثل إعلاناً على الانترنت يطلب فيه خمسة آلاف يورو في مقابل التمثال الفضي، إلا أنه قبل في نهاية المطاف بمبلغ أربعة آلاف يورو قدمه له زين الدين كوسيتش، صاحب حانة محلية.

وقال هذا الأخير “لا أهوى جمع الجوائز، إلا أنني قمت بذلك خصوصاً لمساعدة نظيف، فهو رجل مريض يعجز عن العمل وعليه إعالة أطفاله الثلاثة”.

وعند عودة موتشيش من المهرجان السينمائي سنة 2013، استقبل في بلدته استقبال الأبطال. لكن سرعان ما عاد إلى حياته الطبيعية بعيداً عن أضواء الشهرة، وغرق مجدداً في دوامة الفقر. ورفضت السلطات الألمانية طلب اللجوء الذي قدمه إليها سنة 2014.

ويعاني الممثل مرض السكري منذ ثلاث سنوات من وهو بحاجة إلى علاج بالإنسولين. وكشف أن عائلته لا تزال تسترزق من جمع الخردوات.

يروي فيلم “مشهد من حياة جامع خردوات” القصة الحقيقية لزوجة الممثل التي حرمت من العلاج الطبي إثر إسقاط الجنين. وهو نال أيضا الجائزة الكبرى للجنة التحكيم.

وبفضل الأموال التي جناها موتشيش من بيع الجائزة، تمكن من تسديد ديونه، واشترى تذكرة سفر بالحافلة إلى العاصمة الألمانية لحضور الدورة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي. كما أنه ينوي التقدم مجدداً بطلب لجوء إلى ألمانيا. (AFP)

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