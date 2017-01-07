” مهندس قتالي خدم في العراق ” .. الكشف عن هوية منفذ هجوم مطار فلوريدا

كشف النقاب عن هوية المهاجم المسلح الذي فتح النار في منطقة استلام الحقائب في مطار فورت لودرديل – هوليوود الدولي في فلوريدا يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح ثمانية، قبل أن تحتجزه الشرطة.

ووفقا لما ذكره متحدث باسم السناتور بيل نيلسون من ولاية فلوريدا الذي تحدث مع المسؤولين في إدارة سلامة النقل، فإن المهاجم هو استيبان سانتياغو (26 عاما) ولديه بطاقة هوية تخص الجيش الأميركي.

ونقلت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) عن شهود قولهم إن مطلق النار الذي لم يردد أي عبارات كان يرتدي قميصا يحمل شعار سلسلة أفلام (ستار ورز).

وقال مفوض مقاطعة بروارد تشيب لاماركا على (تويتر) إن المسلح وصل على متن رحلة قادمة من كندا ببندقية مؤمنة في أمتعته ثم استلم حقيبته وتوجه لدورة المياه ولقمها بالذخيرة قبل أن يخرج ويفتح النار.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قتلى ومصابين على الأرض بجوار منطقة استلام الحقائب وأشخاصا يجثون لمساعدتهم.

وقال سكوت اسرائيل قائد شرطة مقاطعة بروارد إن مطلق النار لم يصب بأذى إذ أن أفراد قوات الأمن لم يطلقوا عليه النار وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الهجوم.

وقال إسرائيل: “في هذه المرحلة يبدو أنه تصرف منفردا”، وأضاف إنه على الرغم من ذلك فإن كل الاحتمالات مفتوحة فيما فتشت الشرطة باقي المطار.

وأوردت شبكة (سي إن إن) معلومات قالت إنها حصلت عليها عن المشتبه به:

– سافر المشتبه به إلى ولاية فلوريدا من ألاسكا، حسبما قالت مصادر في وكالات إنفاذ القانون لشبكتنا وفقاً للمعلومات الأولية من التحقيق.

– كان المشتبه به يحمل مسدساً في حقائبه وأعلن عن سلاحه لدى السلطات المعنية في المطار، وفقاً لمصادر.

– عند وصوله إلى فلوريدا، استرد المشتبه به حقيبته في قسم استلام الأمتعة، وأخرج مسدسه وبدأ بإطلاق النار. قال أحد المصادر إنه ذهب الى الحمام لإخراج مسدسه من الأمتعة ثم خرج مطلقاً النار.

– قال رئيس الشرطة في مقاطعة براورد، سكوت إسرائيل، إن السلطات تحقق الآن مع المشتبه به بعد اعتقاله دون إطلاق نار من قبل عناصر الأمن في المطار.

– يبحث المحققون في مزاعم أن المشتبه به كان في شجار على متن الطائرة خلال تحليقها من أنكوريج بألاسكا إلى فلوريدا، حسبما أفاد مسؤولو وكالات إنفاذ القانون.

وحول خلفيته العسكرية، كشف اللفتنانت كولونيل كانديس أولمستيد، مدير الشؤون العامة في الحرس الوطني بألاسكا، لـCNN، الحقائق التالية:

– كان المشتبه به عضواً سابقاً في الحرس الوطني في ألاسكا، وترك الخدمة في أغسطس/ آب الماضي

– خدم في العراق مع حرس بورتوريكو الوطني من 23 أبريل/ نيسان 2010 إلى 19 فبراير/ شباط 2011

– كان في احتياطي الجيش قبل انضمامه إلى الحرس الوطني التابع لألاسكا 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014

– سُرّح من الحرس الوطني التابع لألاسكا في 16 أغسطس/ آب 2016 بسبب الأداء غير المرضي

– كان مهندساً قتالياً (جندي متخصص بمهام هندسية في ظل ظروف حربية). (elaph)

عكس السير