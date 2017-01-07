مورينيو : لست من مشجعي الجوائز الفردية

سار المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي، البرتغالي #جوزيه_مورينيو، على خطى مدرب آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر في انتقاد مفهوم منح الجوائز الفردية في كرة القدم.

وقبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم التي يمنحها الاتحاد الدولي (فيفا)، قال المدرب البرتغالي، إن منح هذه الجوائز الفردية يتناقض مع مفهوم روح الفريق في رياضة جماعية مثل كرة القدم.

ويتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان على الجائزة الأفضل في العالم المقدمة من فيفا.

وأبلغ مورينيو موقع “فيفا” الإلكتروني: “بصراحة.. لست من مشجعي الجوائز الفردية. كرة القدم رياضة جماعية”.

وقال: “الفرق تفوز بالمباريات.. واللاعبون ليسوا بأهمية الفريق. وسائل الإعلام والجماهير تحب تلك الجوائز.. بعكس المدربين، نظراً للتناقض بين ما نعمل من أجله والجوائز الفردية”.

ورغم ذلك أعرب مورينيو عن سعادته بالفوز بجائزة “فيفا” لأفضل مدرب في نسختها الأولى عام 2010، بعدما فاز فريقه آنذاك إنترناسيونالي الإيطالي بالدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدرب البرتغالي: “كان شرفاً كبيراً.. خاصة لأنني سأظل في سجلات التاريخ أول مدرب يفوز بالجائزة”.

وأردف: “لكن مجدداً أكرر أنني رجل يشجع روح الفريق والجائزة لم تكن أهم حدث في 2010 بالنسبة لي”.

وتابع: “كان عام الفوز بثلاثية من الألقاب مع إنترناسيونالي. لم يكن موسم مورينيو.. إنما موسم إنتر. هذا هو شعوري تجاه عملي”. ( reuters )

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