” نيسان ” و ” بي أم دبليو ” تجلبان المساعد الصوتي ” كورتانا ” إلى السيارات

أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية #نيسان، عن أنها تعمل مع شركة ” #مايكروسوفت ” لاستخدام المساعد الصوتي ” #كورتانا ” و غيرها من الخدمات التي تعتبر جزء من منصة السيارات المتصلة الجديدة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2017) المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ويأتي ذلك الإعلان كجزء من الشراكة القائمة بين تحالف رينو-نيسان مع مايكروسوفت، حيث تنوي شركة صناعة السيارات استكمال خططها الرامية إلى دمج المساعد الصوتي الرقمي كورتانا في بعض المركبات.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تعمل نيسان بشكل مباشر مع مايكروسوفت فيما يخص منصة السيارات المتصلة، والتي تستخدم خدمات مثل كورتانا و(Azure وOffice 365)، حيث يفترض أن يكون كورتانا متاحاً في السيارات، وتعتمد خياراته ميزاته بناءً على السائقين والركاب المتواجدين في السيارة.

ونشرت الشركة اليابانية مقطع فيديو جديد يوضح الطريقة التي يجري فيها التكامل بين سياراتها وبين المساعد الصوتي الرقمي، الذي يمكنه إخبار المستخدم حول جدول أعماله اليومي وخططه واقتراح الطرق المختصرة والوجهات والخرائط ومواقف السيارات وغيرها من الإمكانيات التي تسهل على السائق والركاب.

ويأتي هذا الإعلان بعد كشف شركة تصنيع السيارات الألمانية بي أم دبليو عن خططها أيضاً لدمج المساعد الصوتي كورتانا ضمن بعض سياراتها، وذلك كجزء من رؤية مايكروسوفت للسيارات المتصلة.

وتخطط بي أم دبليو للسماح للسائقين بالوصول إلى كورتانا من خلال شاشة لوحة القيادة والمعلومات مع القدرة على الوصول إلى الأحداث والمناسبات وقائمة ما يجب القيام به والتذكير والتنبيه والأخبار أو أي خيار آخر من الخيارات التي يمكن لكورتانا توفيره.

وتقول مايكروسوفت إنها تخطط لمعاينة وعرض منصتها للسيارات المتصلة في وقت لاحق من هذا العام فيما يعتبر توسعاً في الشراكات القائمة حالياً مع العديد من مصنعي السيارات.

وتستفيد مايكروسوفت من منصتها السحابية للسماح للشركات المصنعة ببناء سيارات ذاتية التحكم وصيانة تلك المركبات وتقديم خدمات الملاحة وإمكانيات المساعد الصوتي كورتانا.

ولن تقوم شركة البرمجيات ببناء سيارتها المتصلة خاصتها بل تنوي بدلاً من ذلك مساعدة شركات تصنيع السيارات على خلق سيارات متصلة التي تتلائم بسهولة مع العلامات التجارية لتلك الشركات المصنعة.

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