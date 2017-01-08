ألمانيا : إفتتاح مركز مخصص للاجئين المثليين للتخفيف من المضايقات و التهديدات التي يتعرضون لها

شرعت مدينة كولونيا الألمانية في تشييد أول مركز للاجئين المثليين للتخفف عنهم متاعب المضايقات والتهديد التي يتعرضون لها من باقي اللاجئين في مراكز الإيواء العادية.

ولاحظ الناشطون في رابطة المثليين والمثليات في ولاية شمال الراين فستفالن الألمانية أن بعض اللاجئين يعانون نتيجة لتوجههم الجنسي، ويتعرضون للاعتداءات ويتلقون التلميحات والتهديدات من باقي اللاجئين في مراكز الإيواء.

وفي تعليق بهذا الصدد، قال فرانك باور عضو مجلس رابطة المثليين والمثليات : “من الخطورة بمكان إرسال المثليين إلى مراكز اللجوء العادية، ولاسيما إذا كانوا يعيشون حياتهم المثلية علنا”، مشيرا إلى حدوث حالات اعتداء كثيرة على المثليين بقيت بلا تحقيق نظرا لتفضيلهم الصمت لتفادي التصريح بميولهم الجنسية الشاذة.

ودعا فرانك باور في هذه المناسبة المدن الألمانية الأخرى إلى السير على خطى كولن وتشييد مراكز خاصة إيواء المثليين والمثليات. (RT)

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