ألمانيا : سوري يطعن ” صديقته ” السابقة الأردنية بسكين و يسلم نفسه للشرطة

أصيبت سيدة أردنية بجروح بالغة نُقلت على إثرها للمشفى، بعد أن لحق بها صديقها السوري السابق وطعنها بسكين في طريق عام بمدينة لوكنوالده شرقي ألمانيا.

ووفق المعلومات التي أوردها موقع “أبوسيتسون 24” الألماني المحلي، وترجمها عكس السير، فإن الجاني (47 عاماً) لاذ بالفرار عندما وصل شخص ما وقام بنقل السيدة (35 عاماً) إلى أقرب صيدلية، والتي قامت بدورها بالاتصال بالشرطة والإسعاف.

وسرعان ما قام الجاني بتسليم نفسه للشرطة، بحسب ما أفاد الموقع.

الجدير بالذكر أن محكمة كانت أصدرت قراراً يقضي بمنع الصديق من الاقتراب من صديقته السابقة أو منزلها، على إثر خلافات بينهما.

عكس السير