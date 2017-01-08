ألمانيا : صحافي يكشف تفاصيل الحادثة التي أدت لمقتل الطفل السوري في بريمن .. و آخر يتهم مناصرين للـ ” بي كي كي ” بقتله ( فيديو )

كشف صحافي ألماني عن معلومات جديدة متعلقة بالفتى السوري الذي توفي بمشفى في مدينة بريمن، بعد تعرضه لضرب مبرح على يد شبان مجهولين، ليلة رأس السنة.

وقال “هاوكه هيرسنغر”، مراسل راديو بريمن، إن الحادثة بدأت عندما قامت مجموعتان من “السوريين والأكراد” بإلقاء مفرقعات على بعضهم البعض، ليقوم الأكراد بعدها بملاحقة الفتى السوري، وضربه بشدة، الأمر الذي أدى لنقله إلى المشفى، ووفاته لاحقاً.

وأشار الصحافي إلى أن عدداً كبيراً منهم شارك في الجريمة، وهذا ما يشكل عقبة أمام الشرطة بسبب صعوبة تحديد الفاعلين كل على حدته، لافتاً إلى أن بعض شهود العيان تعرضوا لضغوطات بعد الإدلاء بشهاداتهم.

وقال هيرسنغر، بحسب ما ترجم عكس السير، إن تكتم الشرطة على تفاصيل الحادثة والتحقيقات لأن الوضع “حساس جداً”.

من جهته، قال الصحافي الألماني مارتن ليغون، إن 8 من مؤيدي حزب الـ ” بي كي كي ” هم من قاموا بضرب الطفل السوري.

وأضاف الصحافي الذي اعتنق الإسلام العام الماضي، عبر صفحته في فيسبوك : “الشرطة والسياسية الألمانية يحمون منذ 8 ايام المجرمون.ألمانيا هي بلد آمن لإرهابين ال PKK حزب العمال الكردستاني .. ويتم التسامح معهم في ألمانيا وحتى حسب تقارير خبراء قالو انهم يندعمو من قبل المخابرات الألمانية .. وحتى يستخدمون مقاتلون PKK أسلحة من المانيا ولهذا السبب تحمي السلطات الألمانية مجرمون قاتلين الطفل السوري .. لأنهم لديهم مصالح امبريالية .

وختم : “انا أحزن على الطفل السوري (عدي خالد). الذي قدم إلى ألمانيا هربا من عنف الحرب في سوريا لطلب الحماية في ألمانيا .ضحية عنف الإرهاب ال PKK والسلطات الألمانية. انا الصحفي مارتن لوجين لن اصمت”.

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عكس السير