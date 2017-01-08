أليكسيس يفاضل بين 3 عروض قبل تمديد عقده مع أرسنال

قالت صحيفة الصن البريطانية أن المهاجم التشيلي #أليكسيس_سانشيز لاعب ارسنال يفاضل بين ثلاثة عروض مغرية لاختيار مستقبله الكروي قبل التفكير في تمديد عقده من عدمه مع فريقه الحالي الغنرز.

وقالت الصحيفة أن سانشيز توصل بثلاثة عروض لتغيير الأجواء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من قبل كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلانو الايطالي وعرضا آخر من إحدى أندية الدوري الصيني الممتاز.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، تعثرت المفاوضات بين أرسنال والمهاجم التشيلي لتمديد عقده مع الفريق إلى ما بعد يونيو العام 2018 بعدما طالب بتحسين راتبه الأسبوعي ورفعه إلى 250 ألف جنيه إسترليني وهو الأمر الذي رفضته إدارة المدفعجية كونه يتنافى مع سلم الرواتب المعتمد في النادي مع بقية اللاعبين مما عزز من فرضية رحيله عن النادي قبل انقضاء عقده الحالي الذي يمنحه راتباً أسبوعياً بـ180 ألف باوند إسترليني.

وعلى الأرجح فان العرض الصيني هو الأفضل من الناحية المالية حيث سيضمن لسانشيز أعلى راتب أسبوعي ممكن في مسيرته خاصة أن اللاعب لا يزال في الـ28 عاما غير انه من الناحية الفنية يبقى العرضان الايطالي والفرنسي لهما أهمية كبيرة في مسيرته خاصة في حال نجح انتر في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كما أن انتقاله إلى حديقة الأمراء بباريس سيضمن له راتباً مميزاً حتى وإن كان اقل من رواتب الصينيين.

و رغم إغراء العروض التي تصل سانشيز لا يزال خيار استمراره مع الارسنال قائماً في ظل تألقه وتقديمه عروضاً فنية مرضية جعلت المدرب الفرنسي ارسين فينغر يشيد به ويقف بجانبه في مفاوضات التمديد.

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