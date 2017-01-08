إجراء عملية جراحية لطفل بعمر 7 أشهر يملك ” أكبر رأس في العالم “

أُجريت عملية جراحية لطفل هندي بعمر سبعة أشهر، لتفريغ حوالي أربعة ليترات من السوائل التي احتبست في رأسه، فأصبح يمتلك ” أكبر رأس في العالم “.

ونجح الأطباء في تخفيض حجم رأس مريتيونجاي داس من 96 سنتيمتر إلى 70 سنتيمتر، في فترة علاج استمرت أكثر من ستة أسابيع، وفق ما نشرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وقال مدير مستشفى “AIIMS” في مدينة بوبانسوار ديليب باريدا: “عند وصول داس، كانت سعة السوائل داخل رأسه تصل إلى 5.5 لتر، وتمكنا من إزالة حوالى 3.7 ليتر حتى الآن”، مضيفاً ان : “داس استجاب للعلاج و في حالة مستقرة”.

ووفق ما اوردت صحيفة الحياة ، عبّر والد داس، كماليش (35 عاماً)، عن شعوره حول حالة ابنه، قائلاً: “كان الناس يدعون طفلنا بصاحب الرأس الكبير أو الطفل الشبح بسبب منظره غير الاعتيادي”.

وتُعرف هذه الحالة باسم “استسقاء الرأس” أو”استسقاء الدماغ”، وهي مرض يتميز بتراكم السائل النخاعي في الجيوب والتجاويف الداخلية للدماغ ما يتسبب في ارتفاع الضغط داخل القحف، ويؤدي إلى تضّخم الرأس واختلالات عقلية.

عكس السير