الجيش التركي يتحدث عن قتل 3 أمراء من ” داعش ” في مدينة الباب .. و اشتباكات مع عناصره في ريف الراعي !

أعلن الجيش التركي مقتل 37 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي بينهم 3 أمراء، يوم السبت، في سلسلة غارات جوية نفذها مقاتلات تابعة له على 35 موقعا للتنظيم في مدينة الباب.

وأضاف، عبر بيان، أن الغارات أسفرت عن تدمير 18 منصة دفاعية و3 سيارات مزودة بأسلحة، ومعسكرين اثنين.

وأشار البيان إلى استشهاد ضابط صف تركي، في اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي بمحيط مدينة الباب، مؤكدا على أن القوات التركية المشاركة في عملية “درع الفرات” تواصل تقديم دعمها لقوات المعارضة السورية.

وفي ذات السياق، أصيب 15 عنصراً من قوات الجيش السوري الحر بجروح، خلال اشتباكات مع عناصر التنظيم في ريف بلدة الراعي.

وقالت مصادر أمنية إن المصابين نُقلوا إلى المستشفى الحكومي بولاية كليس، جنوبي تركيا. (ANADOLU)

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