السعودية : مقطع مصور يظهر قتل رجل أمن سعودي لـ ” إرهابيين ” في الرياض ( فيديو )

أكدت وزارة الداخلية السعودية مقتل “إرهابيين” اثنين وإصابة رجل أمن في عملية نفذتها السبت 7 يناير/ كانون الثاني في حي الياسمين شمال العاصمة الرياض.

وصرحت الوزارة في بيان أن الجهات الأمنية تمكنت من رصد مكان تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري (سعودي الجنسية)، “لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية”، مختبئا في منزل يقع بحي الياسمين ومعه شخص آخر، وهو طلال بن سمران الصاعدي (سعودي الجنسية) واتخاذهما من ذلك المنزل “وكرا إرهابيا لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة”.

وأضافت الوزارة أن عناصر الأمن باشروا في “تطويق الموقع وتوجيه نداءات لهما في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما، إلا أنهما رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع، مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما”.

ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة، فيما لم يصب أحد من الساكنين أو المارة بأي أَذى.

وأعلنت الداخلية أن القتيل الصعيري يعد خبيرا يعتمد عليه تنظيم “داعش” في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم التي كانت منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير والعمليتان اللتان جرى إحباطهما، الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه، فيما استهدفت الثانية المسجد النبوي.

وأظهر مقطع مصور تمكن رجل أمن سعودي من قتل الإرهابيين بمسدسه.

وقال العريف “جبران عواجي” الذي قتل الإرهابيين : “لم أعلم أن مَن أمامي هما الإرهابيان، وحاولت أن أحميهما من الإرهابيين اللذين قدمنا للقبض عليهما، فبادرت بإطلاق نداءات تحذيرية لهما؛ لكوني توقعتهما من سكان الحي، ولكن بادرا بإطلاق وابل من الرصاص عليّ، فقضيت عليهما”.

عكس السير