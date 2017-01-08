الكشف عن سبب عدم احتساب ركلة جزاء لنيمار أمام بلباو

لا تزال القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة #برشلونة أمام مضيفه اتلتيك بلباو الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم، حديث وسائل الإعلام المحلية، خصوصا تغاضي الحكم دافيد فيرنانديز بوربالان عن احتساب ركلة جزاء للنجم البرازيلي نيمار.

وشهدت المباراة التي خسرها برشلونة العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل ضد الفريق الكاتالوني حيث أشهر الحكم 4 بطاقات صفراء للاعبو برشلونة، فضلا عن عدم منحهم ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة البرازيلي نيمار دا سيلفا داخل منطقة الجزاء، مع العلم أن الفريق الباسكي أنعى اللقاء بـ9 لاعبين بعد طرد راؤول غارسيا وإيتوراسبي.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، أثار قرار الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء، غضب نجوم برشلونة الأمر الذي دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في وجه القائد أندريس إنييستا، كما أن مدافع الفريق جيرارد بيكيه هاجم التحكيم الإسباني بقوة بعد المباراة.

وكشفت صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكاتالوني عن سبب تغاضي الحكم عن احتساب ركلة جزاء لنيمار، حيث أشارت إلى أن اللاعب البرازيلي لديه سمعة سيئة لدى الحكام الإسبان، وذلك بسبب تعمده السقوط على الأرض بشكل متعمد في مباريات سابقة.

وبحسب الصحيفة الكاتالونية فإن وقوع النجم البرازيلي، مرارا وتكرارا على أرضية الملعب جعل من سقوطه أمرا عاديا أمام حكام الدوري الإسباني، هذا الموسم، مشيرة إلى أن الحكام باتوا يفكرون كثيرا قبل احتساب أي ركلة جزاء له.

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