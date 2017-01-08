الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود تكشف عن إجمالي عدد اللاجئين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي في 2016

قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس”، إن عدد اللاجئين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني وصل إلى 503700 لاجىء في عام 2016.

وقالت الوكالة بحسب ذكرت صحيفة “ايبوخ تايمز” الألمانية، إن أعداد اللاجئين الواصلين الى اليونان انخفض بشكل ملحوظ حيث وصل فقط 182.500 لاجئ بانخفاص 80% عن العام السابق.

وأضافت الوكالة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن هذا الانخفاض يعود إلى اتفاقية اللاجئين المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

أما أعداد الواصلين إلى إيطاليا فارتفع خمسة أضعاف، حيث وصل 181000 لاجئ في عام 2016 وهو يعد رقماً قياسياً بالمقارنة مع عام 2015.

وينحدر اللاجئون الجدد الواصلون الى اليونان من سوريا وأفغانستان والعراق، أما الواصلون إلى إيطاليا فأغلبهم من نيجيريا وإريتريا وغينيا وزامبيا وساحل العاج.

عكس السير