بالفيديو .. حافلة تتحول إلى ساحة معركة إثر مشادة كلامية بين شابين

حولت حافلة تابعة لشركة نقليات إكسبلور داندي البريطانية، إلى ساحة معركة حقيقية بعدما نشب شجار عنيف بين شابين على خلفية مشادة كلامية بينهما.

وكان رجلان وامرأة صعدوا إلى الحافلة سوية قبل أن تبدأ مشادة كلامية بين الرجلين، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى شجار عنيف تبادل فيه الرجلان اللكمات والركلات وسط دهشة وذهول الركاب.

وقال شاهد عيان قام بتصوير الحادث بهاتفه النقال : “كان الرجلان على وشك مغادرة الحافلة بعد أن شرعا بتبادل الشتائم، غير أن الأمر تطور بينهما ليتحول إلى عراك بالأيدي”. وأضاف “حاولت المرأة فض الشجار بين الرجلين لكنها فشلت في ذلك، واستمرا في عراكهما العنيف”.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، صرح ناطق باسم شركة النقليات معلقاً على الحادث “نؤكد وقوع شجار عنيف بين رجلين على متن إحدى حافلاتنا، وعلى الرغم من إبلاغ الشرطة، فقد غادر المتورطان في الحادث الحافلة قبل وصول الشرطة وأكملت الحافلة طريقها دون تأخير”.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن أحداً من ركاب الحافلة لم يتعرض لأي أذى، و لازالت الشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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