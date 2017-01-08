بالفيديو .. شرطي أمريكي يصعق رجلاً حاول الانتحار بسكين

تمكن مجموعة من رجال الشرطة في ولاية ميامي الأمريكية من إنقاذ حياة رجل حاول الانتحار بحملهم على إطلاق النار باتجاهه وهو يهدد بمهاجمتهم بسكين، لكن أحدهم صعقه بمسدس كهربائي قبل أن تتم السيطرة عليه.

وكان رجال الشرطة قد وصلوا إلى منطقة سكنية جنوب غربي ميامي، على إثر بلاغ بوجود رجل وهو جندي سابق في المارينز يحمل سكيناً ويهدد بقتل الشرطة بسكين يحمله في يده. وسرعان ما أحاطوا به وهم يوجهون أسلحتهم باتجاهه مطالبينه بوضع السكين على الأرض.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، رغم محاولات الشرطة المتكررة لتجريد الرجل من سلاحه، إلا أنه أصر على المواجهة، ليحملهم على إطلاق النار عليه، قبل أن يباغته أحدهم بصعقه بالمسدس الكهربائي، ليسقط على الأرض وهو في حالة من الصدمة، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وسرعان ما انقض رجال الشرطة على الرجل، وسيطروا عليه بعد تجريده من السكين، وقاموا بوضع القيود في يديه واعتقاله. وفي وقت لاحق قالت الشرطة إن الرجل يعاني من اضطراب عقلي وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

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