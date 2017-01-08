بالفيديو .. شركة طيران كورية تسمح باستخدام الصاعق الكهربائي على طائراتها

مُنح طاقم الخطوط الجوية الكورية “الضوء الأخضر” لاستخدام أجهزة “الصاعق الكهربائي” من أجل السيطرة على الحوادث، التي تحصل على متن الطائرة، بطريقة سريعة وفعالة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تعرضت شركة الطيران الكورية الجنوبية لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع إحدى حالات الشغب على متن إحدى طائراتها. وأصدرت الخطوط الجوية الكورية بيانا أعلنت فيه عن المبادئ التوجيهية الجديدة لطاقمها.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: “إن التغييرات الجديدة ستخفف شروط استخدام أجهزة الصعق الكهربائي”.

وأوضحت الشركة أنها ستوظف المزيد من المضيفين الذكور وتخضعهم لتدريب مكثف، كما ستسمح لهم باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي من أجل السيطرة على الركاب العنيفين ذوي السلوك المتمرد. ووعدت بأن يكون هنالك مضيف “ذكر” واحد على الأقل في كل رحلة.

وقال رئيس الخطوط الجوية الكورية، تشي تشانغ هون: “اتخذت شركات الطيران الأمريكية إجراءات صارمة في ما يتعلق بحالات العنف على متن الطائرات في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، وإلى الآن لم تفرض شركات الطيران الآسيوية معايير صارمة بهذا الشأن بسبب الثقافة الآسيوية”.

وأضاف قائلا: “سوف نعتمد على أحدث واقعة حصلت على متن رحلاتنا الجوية من أجل تعزيز معايير السلامة لدينا”.

وكان مغني البوب الأمريكي، ريتشارد ماركس (53 عاما)، قد ساعد طاقم طائرة الخطوط الجوية الكورية المتجهة من هانوي إلى سيئول، في تهدئة وإيقاف راكب كان يثير حالة من الفوضى على متن الطائرة. وانتقد ماركس الطاقم لكونه غير مجهز بشكل جيد للسيطرة على مثل هذه الحوادث.

وقالت زوجة المغني، ديزي فوينتيس، مقدمة البرامج التلفزيونية والعارضة، التي كانت على متن الرحلة مع زوجها، إن الرجل المشاغب كان يجلس في مكان قريب منهما ليبدأ فجأة بمهاجمة المضيفات والركاب.

ونُشر شريط فيديو على يوتيوب يوضح قيام هذا الرجل بمهاجمة المضيفات والتحدث معهن بطريقة غير لائقة، حيث حاول الجميع السيطرة عليه وربطه بالحبل.

وكتبت فوينتيس على انستغرام: “عندما بدأ الشاب بدفع المضيفات وسحبهن من شعرهن، كان ماركس أول من بادر بالمساعدة، واستمر الأمر لمدة 4 ساعات وهو خارج السيطرة، فلم تكن المضيفات قادرات على استخدام الصاعق الكهربائي، أو حتى تثبيته بالحبل في مكانه”.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الكورية في وقت لاحق، إن الراكب المتورط في الحادث شرب 2 أو 3 كؤوس من الويسكي أثناء الرحلة.

ويذكر أن عدد حوادث الشغب الحاصلة على متن الطائرات ارتفعت في كوريا الجنوبية، حيث وصل عددها إلى 191 حالة في عام 2012، وارتفع ليصبح 460 حالة خلال العام الماضي، وفقا لتقارير Korea Times نقلا عن وزارة النقل. ( رويترز )

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