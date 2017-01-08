باير ليفركوزن يسعى للتخلي عن تشيتشاريتو

ذكر تقرير إخباري أن #باير_ليفركوزن الألماني لا يعتزم تمديد فترة تعاقده مع المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني سابقاً ، الذي يستمر عقده مع ليفركوزن حتى حزيران 2018، وإنما يخطط لبيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ورغم أن تقارير إخبارية في ألمانيا تحدثت عن احتمال انتقال هيرنانديز مقابل 25 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لم يتلق النادي أي عروض ولا يعتزم بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً خلال يناير (كانون الثاني) الجاري، حسب ما ذكرته “ذا غارديان”.

وكان هيرنانديز قد انضم إلى ليفركوزن في أغسطس (آب) 2015، في صفقة متواضعة بلغت قيمتها 11 مليون يورو بعد أن حقق نجاحاً محدوداً خلال فترة إعارته لريال مدريد في موسم 2014 / 2015، وفي ظل حقيقة أن هيرنانديز سيكون في الثلاثين من عمره بموعد انتهاء عقده مع ليفركوزن، يتطلع النادي الألماني إلى الاستفادة المالية ببيع اللاعب.

وسجل هيرنانديز 5 أهداف فقط خلال 15 مباراة مع ليفركوزن بالدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم. ( DPA )

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