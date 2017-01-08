حادثة أخرى .. ألمانيا : لاجئ سوري يتعرض للضرب على يد شبان ألمان و ينقل إلى المشفى في ليلة رأس السنة

تعرض لاجئ سوري للضرب على يد مجموعة من الشباب في ليلة رأس السنة الميلادية، ببلدة ميرانه في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وبحسب صحيفة “نويز دويشلاند” المحلية ، فقد أصيب الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً بجروح وفقد وعيه بعدما ضربته مجموعة من الشباب بزجاجات البيرة على رأسه و بعد ذلك قاموا بالدعس عليه ولاذوا بالفرار.

ونقل الشاب بسيارة إسعاف إلى المشفى و وضع تحت المراقبة حتى اليوم التالي.

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن صديق الشاب (15 عاماً) الذي كان معه اتصل بالإسعاف وبقي إلى حين وصول المساعدة.

وختمت الصحيفة بالقول إن الشرطة تحقق في الحادثة وتبحث على شهود عيان.

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عكس السير