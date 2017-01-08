ديلي آلي يتجاوز لامبارد و جيرارد و سكولز في الدوري الإنكليزي

نجح الدولي الانكليزي اليافع ديلي آلي متوسط ميدان نادي #توتنهام هوتسبير من تحقيق حصيلة تهديفية في الدوري الانكليزي الممتاز أفضل من تلك التي حققها عدد من أساطير الكرة الانكليزية الذين ينشطون في نفس مركزه.

وسجل ديلي آلي ثنائية ضد تشيلسي في ختام مباريات الجولة العشرين من المنافسة ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف التي سجلها أو صنعها خلال 52 مباراة في البريميرليغ إلى 30 هدفاً.

وهو الرصيد الذي جعله ثاني أفضل متوسط ميدان هداف في تاريخ المسابقة بالنسبة للاعبين الانكليز حسب تقرير نشرته الصن البريطانية ، وسجل ديلي آلي بألوان السبيرز 20 هدفاً وقدم لزملائه 10 تمريرات ترجموها إلى أهداف.

ويتخلف ديلي آلي عن مات لو تيسي بثلاثة أهداف فقط بعدما سجل الأخير وصنع خلال مباريات ال52 مع ساوثهامبتون 33 هدفاً بتوقيعه 21 هدفاً وصنع 12 هدفاً لزملائه.

وتساوى ديلي آلي مع أسطورة المنتخب الإنكليزي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بيتر بيردسلي الذي بلغ رصيده التهديفي هو الآخر 30 هدفاً بألوان ايفرتون ثم نيوكاسل بعدما سجل 20 هدفا وصنع عشرة.

وطبقاً لما اوردت صحيفة إيلاف ، تفوق ديلي آلي على أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز الذي اكتفى خلال مباريات الـ52 بألوان الشياطين بـ20 هدفاً سجل 17 وصنع ثلاثة أهداف وعلى نجم اليونايتد دافيد بيكهام الذي بلغ رصيده 20 هدفا مع فارق بينه وبين سكولز بتسجيله 11 هدفاً وصناعة تسعة.

كما تفوق نجم توتنهام هوتسبير على أيقونة تشيلسي فرانك لامبارد الذي يعتبر أفضل لاعب وسط هداف في تاريخ الدوري الممتاز غير أن رصيده في المباريات الـ52 الأولى في المنافسة والتي لعبها بألوان ويست هام يونايتد لم يتجاوز الـ14 هدفاً بتوقيعه خماسية ومعها تسع تمريرات.

كما تجاوز ديلي آلي أسطورة الانفيلد رود ستيفن جيرارد الذي سجل مع الريدز ثلاثية وصنع مثلها.

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