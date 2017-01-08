رئيس اتحاد الكرة الألماني يخلف نيرسباخ في مجلس ” فيفا “

بات رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، رينهارد غريندل، على أعتاب الانضمام لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نظراً لعدم وجود مرشح غيره في الانتخابات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن غريندل هو الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه بحلول الموعد النهائي للترشح الخميس الماضي، من أجل الانضمام لعضوية مجلس “فيفا” لمدة عامين، وهو المنصب الذي تولاه فولغانغ نيرسباخ الرئيس السابق لاتحاد الكرة الألماني في 2015 قبل الاستقالة.

وتجري الانتخابات في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل خلال كونغرس “يويفا” في هلسنكي، حيث يترشح خمسة مسئولين أوروبيين أخرين لشغل أربعة مقاعد بمجلس “فيفا” لمدة أربعة أعوام. ( DPA )

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