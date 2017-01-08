ريال مدريد يعتزم مكافأة زيدان بمضاعفة راتبه

تسلم الفرنسي #زين_الدين_زيدان في الرابع من كانون الثاني/يناير 2016، تدريب نادي ريال مدريد الاسباني، الذي كان يعاني أزمة. بعد عام، تبدل المشهد كليا، ونجح “زيزو” في اعادة الهيبة إلى فريقه السابق.

واحتاج صانع الألعاب السابق إلى أقل من 12 شهرا لإبعاد الغيوم التي تلبدت فوق سماء “سانتياغو برنابيو” خلال عهد سلفه الاسباني رافايل بينيتيز، خصوصا في اعقاب الهزيمة القاسية في معقله المدريدي أمام الخصم اللدود برشلونة (صفر-4) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وبعد أقل من خمسة أشهر على توليه مهامه، أحرز الفريق دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بفوزه على جاره اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة النهائية في ايار/مايو.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، أتبع زيدان هذا الانجاز بإحراز كأس السوبر الأوروبية على حساب اشبيلية، وكأس العالم للأندية على حساب كاشيما انتلتز الياباني.

ولم يتلق ريال مدريد بقيادة زيدان الخسارة في 38 مباراة، حيث لم يهزم الفريق الملكي منذ ذهاب الدور ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا امام فولفسبورغ الالماني (صفر-2) في السادس من نيسان/ابريل 2016.

واتاحت هذه السلسلة للمدرب الفرنسي، كسر الرقم القياسي السابق للنادي (34 مباراة في 1988-1989)، ويسعى حاليا لتحطيم الرقم القياسي الذي يحمله برشلونة (39 مباراة في 2015-2016).

كل هذه الإنجازات والأرقام دفعت إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لمكافأة المدرب الفرنسي من خلال تحسين عقده وزيادة راتبه

وعند استلامه مهمة الإشراف على ريال مدريد كان زيدان يتقاضى راتبا سنويا يقدر بحوالي 4.25 مليون يورو، لكن إدارة النادي الملكي تنوي منح المدرب الفرنسي راتبا مضاعفا، بحسب ما ذكرته صحيفة “confidencial” الإسبانية.

وبحسب الصحيفة عالية المصداقية فإن إدارة النادي الملكي دخلت في مفاوضات مع المدرب الفرنسي من أجل تمديد عقده ومنحه أجرا سنويا كبيرا يقدر بحوالي 8 مليون يورو.

ونتيجة لهذه الزيادة فإن زيدان سيحتل مركزا متقدما في قائمة المدربين الأعلى أجرا في عالم كرة القدم، حيث سيحصل بالتالي على راتب مماثل لما يتقاضاه مدربين على غرار الإيطالي أنطونيو كونتي والألماني يورغن كلوب، في تشيلسي وليفربول على التوالي.

قائمة المدربين الأعلى أجرا في العالم في الوقت الحالي:

1_ لويس انريكي – برشلونة: 18.7 مليون يورو

2_ بيب غوارديولا _ مانشستر سيتي: 17.7 مليون يورو

3_ جوزيه مورينيو_ مانشستر يونايتد: 16.3 مليون يورو

4_ كارلو انشيلوتي _ بايرن ميونيخ: 12 مليون يورو

5_ آرسين فينغر _ آرسنال: 9.8 مليون يورو

6_ دييغو سيميوني _ أتليتكو مدريد: 9.2 مليون يورو

7_ يورغن كلوب _ ليفربول: 8.3 مليون يورو

8_ أنطونيو كونتي _ تشيلسي: 7.6 مليون يورو

9_ زين الدين زيدان _ ريال مدريد: 5.3 مليون يورو

10_ اوناي ايمري_ باريس سان جيرمان: 5.3 مليون يورو

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