سعودي يدفع 120 ألف ريال لإشراك طفله بمسابقات ذهنية

دفع أب من مدينة أبها السعودية نحو 120 ألف ريال لتدريب طفله ورعاية موهبته في الرياضيات الذهنية حيث شملت تكاليف المشاركات الخارجية في كل من أمريكا وكوريا الجنوبية إضافة إلى البرامج التدريبية.

وأفاد المواطن السعودي عبد الله الأسمري أن برنامج الخوارزمي مكن ابنه عبد الملك وهو بالصف الرابع ابتدائي من إجراء 30 عملية لمسائل حسابية من 4 أرقام، يتوصل لكل منها خلال 30 ثانية إلى دقيقة، حيث يستغرق إظهار بعض العمليات أجزاء من الثانية.

وأبدى الأسمري لصحيفة الوطن السعودية استغرابه من تسارع الجهة التي يدرس بها ابنه لتهنئته بالإنجاز دون الإشارة إلى أنه تحقق بجهود شخصية منتقداً غياب دور الجهات الطلابية في مدينة أبها لدعم المواهب الناشئة وتمكينها من أجل المشاركة بمسابقات عالمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن والد سعودي آخر دفع 75 ألف ريال لدعم ابنه في فاز بالمركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الرياضيات الذهنية “الخوارزمي الصغير” التي أقيمت في كوريا الجنوبية فئة “دي” نهاية الشهر الماضي.

كما دفع جعفر الشيخ من مدينة الجبيل الصناعية 50 ألف ريال لمشاركة ابنه في مسابقة المجموعة في أمريكا عام 2015، حيث حصل على المركز الثالث أيضاً، وشملت التكاليف تذاكر السفر، والإقامة والتدريب والمصروفات اليومية لمدة 10 أيام تقريباً.

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