صحيفة هولندية تنشر مقالاً للاجئ سوري ” مثلي ” يتحدث فيه عن هروبه من ” الهوموفوبيا ” و استمرار معاناته بسبب أقرانه اللاجئين في هولندا

نشرت صحيفة هاندلزبلاد الهولندية، مقالاً للاجئ سوري “مثلي”، تحدث فيه عن معاناته وخوفه من أقرانه اللاجئين، وهروبه من الهوموفوبيا (رهاب المثلية).

وقال مازن درويش (25 عاماً) في المقال الذي نشرته الصحيفة يوم الثلاثاء الماضي (3/1)، إنه هرب من سوريا بسبب الخوف والكراهية التي يتعرض لها المثليون.

وتحدث درويش (طالب أدب عربي – حلب) عن لاجئ إيراني مثلي تعرض لطعنة سكين من قبل لاجئ يقيم معه في الكامب (بيلنغفولدا) في عيد ميلاده.

وأشار إلى أن الاعتداء ظن بأنه بسبب المخدرات، لكن تبين لاحقاً أنه بسبب كون الشاب مثلياً، لافتاً إلى أنه حزن عليه كثيراً وأنه يرى نفسه فيه.

وقدم درويش إلى هولندا قبل عام، وانتهى به المطاف في مأوى للاجئين في زفولا، وعاش في ظروف سيئة وبمساحة صغيرة مع 500 سوري.

وقال درويش، بحسب ما ترجم عكس السير : “السوريون ليسوا غريبين عني فأنا سوري وترعرعت معهم، لكنني هربت منهم أيضاً لخوفي من عدم تقبلهم لمثليتي واحتمال قيامهم بقتلي”، وأضاف : “في الكامب كنت أجلس طوال اليوم محاولاً تجنبهم فهم يسألون من أين أنت وما هويتك، وأخاف أن أكشف لهم مثليتي كي لا أتحول لأداة جنس بالنسبة لهم، فحياتي لا تساوي عندهم سوى ضربة سكين”.

وأوضح درويش أن مثليته جعلته حساساً و “أي شخص يستطيع رؤية ذلك في عيناي .. هذه الحساسية موجودة في دمي وشخصيتي .. أحاول أن أكون لطيفاً مع الآخرين وأتعامل معهم بشكل جيد .. صديقي الإيراني حاول ذلك لكنه لم ينجح وطعن بسكين”.

وعند إغلاق كامب زفولا، انتقل درويش إلى “درونتن”، ولم يتغير وضعه للأفضل كثيراً، لكن الكامب الجديد يحتوي على مسكن مخصص للمثليين.

وقال درويش إنه تعرض للإذلال على يد شخص كان يسكن معه في ذات الغرفة، وقام هذا الشخص بالتبول على سريره، ومطالبته بخلع شعار المثلية الملون الذي كان يرتديه، وإلا سيخلعه منه بالقوة.

وختم اللاجئ السوري بالقول : “سواء أعلنا عن مثليتنا أم لا فإن ذلك لن يشكل فرقاً، ولن يغير الوضع الذي حاولنا الهروب منه، لا حماية لنا من العنف، ولا فرق بين قيمة دمنا في سوريا عنه في هولندا”.

عكس السير