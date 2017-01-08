صيني خائن يتعرض للضرب من قبل زوجته و حماته و عشيقته

وجد زوج صيني نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد أن ضُبط في فندق وهو يخون زوجته مع امرأة أخرى، قبل أن تنهال الزوجة والحماة والعشيقة عليه بالضرب أمام حشد من الأقارب.

وكانت زوجة الرجل وحماته اقتحمتا عليه الغرفة في أحد الفنادق بمدينة تشيوانتشو بمقاطعة فيوجان شرقي الصين، لتجداه في وضعية غير لائقة مع عشيقته، وانهالت زوجة الرجل وحماته عليه بالضرب، قبل أن تنضم إليهما العشيقة، عندما اكتشفت أنه متزوج، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كان الزوج الخائن كذب على عشيقته وقال لها إنه رجل أعزب وثري، مما جعلها تستشيط غضباً عندما اقتحمت زوجته وأقاربها خلوتهما، وتم تصوير ما يحدث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا الزوج غير قادر على الدفاع عن نفسه، وخاصة بعد الهجوم الثلاثي الذي تعرض لها، حيث جلست زوجته على السرير وهي توبخه على عدم إخلاصه، في حين راحت والدتها تصرخ في وجهه، بينما انتقمت العشيقة لنفسها بصفعه على وجهه مرات عديدة ، ومن غير المعروف ماذا حدث للرجل وعشيقته بعد هذا الموقف المحرج.

يذكر أن إقامة العلاقات غير الشرعية خارج نطاق الزواج أمر لا يعاقب عليه القانون في الصين، مما يجعل العديد من الزوجات يأخذن على عاتقهن الانتقام من أزواجهن وعشيقاتهم.

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