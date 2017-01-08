” فولكس فاغن ” تسحب 49 ألف سيارة من الصين

قرّرت شركة “فولكس واجن” الألمانية، سحب 49 ألفًا و480 من سياراتها في الصين، بسبب مشاكل في أنظمة التحكّم بالسرعة والفرامل.

وقالت إدارة الحجز الصحي وضبط الجودة في الصين، في بيان اليوم الأحد، إن “قرار الشركة الألمانية جاء بسبب مشاكل في أنظمة التحكّم بالسرعة والفرامل”.

وأوضح البيان أن “قرار السحب يشمل موديل “جولف” المنتجة خلال الفترة ما بين تموز/يوليو 2012، وآب/أغسطس 2015″.

ويشمل القرار أيضًا “موديل جولف المستوردة من قبل شركتي بيتلز، وفولكس فاجن تشاينا خلال الفترة ما بين تموز/يوليو 2012 وتموز/يوليو 2013”.

وأشار البيان أن “تصليح وصيانة القطع المعطلة في السيارات سيتم مجانًا من قبل الشركة المنتجة”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سحبت شركة “بي إم دبليو” الألمانية، 193 ألفًا و611 من سياراتها الموجودة في الصين بسبب مشاكل في التصنيع. (ANADOLU)

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