فيديو يوثق سرقة محفظة سعودي في سوبر ماركت

أظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عملية “نشل” تعرض لها مواطن سعودي في سوبر ماركت في محافظة #جدة، نفذها 4 أشخاص بطريقة محترفة تبين اعتيادهم على القيام بهذه العمليات في الأماكن العامة.

ووفق ما نقلت قناة العربية ، وثقت كاميرا المراقبة التابعة للسوبر ماركت وقوف المواطن أمام الصندوق لدفع قيمة مشترياته، وعند إخراجه النقود من محفظته ودفعه الحساب، بدأت عملية التحضير للنشل.

بعدها همّ المواطن بالخروج، فأحدث النشالون الأربعة بلبلة وزحمة عند الباب، ليدخل أحدهم يده في جيب المواطن ويسرق المحفظة “بخفة”. بعدها بقليل عاد ضحية السرقة إلى مكان السرقة باحثاً عن محفظته لكن دون جدوى.

وبإعادة مشاهدة فيديو المراقبة، توضَّح للمواطن أنه تعرض لعملية نشل، فحمل الفيديو على أداة تخزين بيانات وتوجه به إلى مركز الشرطة، لفتح بلاغ عن حادث السرقة ، ولا تزال التحريات جارية للبحث عن النشالين.

عكس السير