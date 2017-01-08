كم يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا ” بشكل قانوني ” بموجب الاتفاق التركي الأوروبي ؟

ذكرت تقارير صحفية أن 2672 لاجئاً سورياً جاءوا من تركيا إلى أوروبا بشكل قانوني خلال العام الماضي.

وأوضحت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن ألمانيا استقبلت 1060 لاجئا من هؤلاء الأشخاص، وتليها فرنسا باستقبال 438 لاجئاً، ثم هولندا باستقبال 409 لاجئاً.

وتستند الصحيفة الألمانية في ذلك إلى قائمة خاصة بالمفوضية الأوروبية.

وأضافت الصحيفة استناداً إلى القائمة ذاتها أنه تمّ ترحيل 801 لاجئاً إلى تركيا كانوا قد وصلوا إلى اليونان بطريقة غير قانونية، وتمّ ترحيل ما يزيد على نصفهم في الشهريين التاليين لبدء تنفيذ اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في شهر نيسان عام 2016.(DPA)

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