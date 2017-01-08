كولومبيا : امرأة تعيد حفيدها إلى العيادة لأنه ” أقبح ” من أن يكون من نسلها

أعادت جدة حفيدها المولود حديثاً إلى العيادة التي وُلد فيها في مدينة سانتا مارتا في #كولومبيا، لاعتقادها بأنه أقبح من أن يكون قريبها.

ونشر موقع “دايلي مايل” البريطاني أن المرأة عادت إلى العيادة مع ابنتها وحفيدها لتتهم طاقم الممرضين باستبداله بطفل قبيح، لكن الطاقم أكد لها أنه حفيدها الحقيقي، إذ لم يولد أي صبي سواه في ذلك اليوم.

ووفق ما اوردت صحيفة الحياة ، قال وزير الصحة في مجلس مدينة سانتا مارتا كارلوس بالاريس: “كانت الجدة غاضبة، ولم تتقبل حفيدها كفرد جديد في العائلة، لذا قررت إرجاعه”.

وأضاف بالاريس: “تحصل هذه المواقف عادة بسبب الجينات، علينا تقبلها”، مؤكداً أنها رضيت بحفيدها وعادت إلى منزلها.

وأوضح الناطق باسم مجلس المدينة شادان روسادا ان المرأة كانت تخضع لعلاج نفسي، داعياً الناس لعدم التسرّع في الحكم على تصرفها.

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