لحظة عملية الدهس في القدس .. شاحنة تحمل رافعة تندفع وسط حشد من الجنود الإسرائيليين ( فيديو )

لحظة عملية الدهس في القدس .. شاحنة تحمل رافعة تندفع وسط حشد من الجنود الإسرائيليين ( فيديو )

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 4 اسرائيليين قتلوا، وأصيب 15 آخرين في عملية الدهس التي وقعت جنوب مدينة القدس.

وأشارت القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي، إلى أن شاحنة توجهت نحو المارة، ومعظمهم كانوا من الجنود، بالقرب من منتزه مستوطنة ارمونا نتسيف (جنوب القدس)، وقامت بدهس مجموعة منهم تقف بالقرب من الطريق.

وذكرت أن الحادث أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة 15 آخرين بجراح.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن عناصرها “سيطروا” على منفذ العملية. (ANADOLU)

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