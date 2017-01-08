للمرة الأولى .. علاج بالماء لـ ” دغفل ” تايلاندي بترت قائمته

يجرب علاج ثوري للمرة الأولى في #تايلاند على دغفل أنثى بتر جزء من قائمتها يقوم على تعليمها المشي مجدداً في حوض سباحة.

وتم العثور على صغير الفيل جريحاً بعدما وقع في فخ نصب على مشارف بلدة في تشرين الأول (أكتوبر)، وبتر 12 سنتمترا من قائمته اليسرى.

ويهدف العلاج إلى السماح لهذا الفيل البري بتقوية عضلات قائمته الجريحة ليتمكن من المشي بشكل طبيعي.

ولا تزال تنقلات صغير الفيل بطيئة حتى الآن، ويحملها عاملون عدة في العيادة لتصعد الى شاحنة أو لتنزل الى الحوض.

وأوضح الطبيب البيطري باديت سيريدومرونغ في عيادة في شونبوري حيث تعالج “هي المرة الثاني التي تتلقى فيها هذا العلاج المائي ولا تزال متوترة بعض الشيء وتجفل من المياه”.

وكانت الدغفل الانثى يتيمة وفي حالة سيئة عندما عثر عليها موظفو حديقة الحيوانات في المنطقة بعدما فصلت في سن مبكرة عن أمها وكان ينقصها الحليب.

واوضح كامبون تانساشا “اطلقنا عليها اسم (سماء صافية) ليكون فأل خير عليها”. وتعتبر الفيلة مصدر فخر وطني في تايلاند التي كانت اول بلد يفتح عيادة بيطرية للفيلة.

الا ان قوافل الفيلة البرية تندر الآن في البلاد ويعود السبب في ذلك إلى الإقبال على العاج والقضاء على موطن الفيلة الطبيعي.

ولم يبق في تايلاند سوى حوالي 2500 في البرية وأربعة آلاف فيل مروض تقريباً وهي تستخدم في نزهات سياحية. ( AFP )

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