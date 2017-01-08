محامي الداعية السعودي سلمان العودة يعلن كسب موكله قضية ضد قناة العربية

أعلن الدكتور باسم عالم محامي الداعية السعودي سلمان العودة كسب موكله قضية ضد “العربية نت” اتهم بها القناة بالتشهير به بعد نشرها مقابلة مع الداعية عبدالعزيز الريس هاجم فيها العودة.

وقال عالم ان العودة سيحصل من “العربية” على اعتذار رسمي ينشر في ذات الموقع مع حذف للمقابلة، التي اتهم الريس بها العودة بالتغرير بالشباب للجهاد في سوريا، وذلك بعد أكثر من سنتنين من التقاضي.

يشار إلى أن الشيخ الدكتور سلمان العودة كان قد طالب مقدم برنامج “الثامنة” الإعلامي داوود الشريان بالاعتذار علناً عن ما ذُكر في برنامجه بأن “العودة” من ضمن المغررين بالشباب للجهاد في سوريا، أو الاستعداد للمحاكمة. (القدس العربي)

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