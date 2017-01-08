محرز : جائزة ” أفضل لاعب ” ستدفعني لتقديم كل ما لدي بأمم أفريقيا

قال اللاعب الدولي الجزائري #رياض_محرز إن تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2016، سيدفعه لتقديم أفضل ما لديه خلال نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الغابون في الفترة من 14 يناير (كانون الثاني) الجاري وحتى 5 فبراير (شباط) المقبل.

وجدد محرز في تصريح على الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري ، سعادته الكبيرة وفخره لنيله لقب أفضل لاعب في أفريقيا، حيث قال: “أتوجه بالشكر لزملائي في المنتخب الجزائري ونادي ليستر، الذين لولاهم لما تمكنت من التتويج بالجائزة. كما أشكر المدربين ورئيس الاتحاد الجزائري على المساعدات التي قدموها لي”.

وأضاف: “هي جائزة فردية ونتشرف دوماً بالحصول عليها. ربما قد تساعدني ذهنياً فيما هو مقبل، سأبذل كل ما في وسعي وسأقدم أفضل ما لدي خلال بطولة أمم أفريقيا من أجل قيادة المنتخب إلى الأعلى وإسعاد الجماهير الجزائرية، مثلما سيفعله الكثير من اللاعبين”.

واعترف محرز أن التتويج بكأس أمم أفريقيا سيكون أمراً رائعاً بعد الألقاب التي حصل عليها، معترفاً بصعوبة هذه البطولة التي تستوجب التركيز الدقيق في كل التفاصيل.

يشار إلى أن قرعة البطولة وضعت الجزائر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس والسنغال وزيمبابوي. ( DPA )

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