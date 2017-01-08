مساعد ” أمازون ” الرقمي ” أليكسا ” ينافس مساعد ” غوغل ” على هواتف ” أندرويد “

ظهر المساعد الرقمي التابع لشركة #أمازون، “أليكسا” Alexa، في كل مكان تقريباً خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس 2017” CES 2017 المقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، حتى أنه، وعلى غير المتوقع، وصل إلى نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة #غوغل، التي تحاول منافسته من خلال مساعد رقمي خاص بها أطلقته العام الماضي.

وخلال المعرض الذي يختتم فعاليته اليوم الأحد، أعلنت شركات عدة من مجالات مختلفة، تتراوح من صناعة الأجهزة المنزلية، مثل شركة “ويربول” Whirlpool إلى شركة صناعة السيارات فورد، عن منتجات جديدة تضم المساعد الرقمي أليكسا، الذي يستجيب للأوامر الصوتية ويمتاز بقدرته على تنفيذ كم هائل من الخدمات.

وكان من اللافت والمفاجئ خلال CES 2017، أن أعلنت شركة هواوي الصينية، التي تنتج هواتف ذكية تعمل بنظام أندرويد من غوغل، أن هاتفاً رائداً من إنتاجها سيأتي مع تطبيق يتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى أليكسا.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يرى محللون أن اعتماد أليكسا من قبل شركة رائدة في صناعة هواتف أندرويد قد يخلق مشكلة بين الشركتين اللتين تتسابقان لتقدم كل منهما مساعدها الرقمي لأكبر عدد ممكن من الناس.

ويعتقد كثيرون في صناعة التقنية أن مثل هذه المساعدات الرقمية التي تستجيب للأوامر الصوتية سوف تحل محل لوحات المفاتيح والشاشات التي تعمل باللمس كوسيلة أساسية لتفاعل المستهلكين مع الأجهزة.

وقال المحلل جان داوسون من شركة الأبحاث “جاكدو ريسترتش” Jackdaw Research إنه “بالنظر إلى كون التحول ما زال في المراحل الأولى، فإنه يجب على غوغل أن تؤسس لحضور قوي بسرعة، خاصةً على أجهزة أندرويد، للحفاظ على هيمنتها في سوق البحث على الإنترنت”.

وأضاف داوسون “وبقدر ما أصبح الصوت أكثر أهمية وأن يصبح شيء آخر غير المساعد الرقمي الخاص بغوغل أكثر الواجهات الصوتية شيوعاً على هواتف أندرويد، فإن الأمر يعني خسارة لغوغل فيما يتعلق بجمع البيانات، وتدريب ذكائها الاصطناعي، والقدرة؛ في نهاية المطاف، على دفع عائدات الإعلانات”.

وكان المساعد الرقمي أليكسا ظهر أول مرة على مكبر الصوت “إيكو” Echo من أمازون، ثم سارعت عملاقة التجارة الإلكترونية الأميركية إلى عقد شراكات مع مجموعة واسعة من شركات صناعة العتاد والبرمجيات لاعتماد أليكسا. وبعد النجاح الذي حققه الأخير، أطلقت غوغل العام الماضي مساعداً رقمياً خاصاً بها على هواتفها الذكية بكسل، ولكنه لا يزال متاحاً فقط على الهواتف ومنافس إيكو، غوغل هوم.

ويعتقد داوسون أنه على الرغم من إعراب غوغل رغبتها في جلب مساعدها الرقمي إلى هواتف أندرويد الأخرى، ولكن قرارها أن تطلقه أولًا على الأجهزة الخاصة بها قد يكون وتّر العلاقة مع الشركات المصنعة.

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