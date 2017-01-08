مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج نهاية الشهر

ذكرت صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية الأحد أنه من المقرر أن تجري قوات بحرية من عدة دول مناورات في مياه الخليج في وقت لاحق من الشهر الجاري لاختبار جاهزيتها العملية.

وأضافت أن مناورات “يونايتد ترايدنت” تهدف أيضا إلى دعم العمليات البحرية في المنطقة بالتعاون مع القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية التي يقع مقر قيادتها في البحرين.

وسوف تجرى المناورات في الفترة من 31 كانون ثان/ يناير وحتى الثاني من شباط/ فبراير بمشاركة مجموعة كبيرة من سفن بحريات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.

ونقلت عن اللفتنانت إيان ماكونهي، المتحدث باسم الأسطول الخامس، القول إن “التدريبات ستجرى بمشاركة جميع قوات العمل التابعة للقوات البحرية للقيادة المركزية، وتشمل توجيه ضربات وإجراءات لمكافحة الألغام، وأعمال الدورية البحرية إلى جانب القوات البحرية البريطانية والفرنسية والأسترالية في منطقة الخليج العربي”.

وستشمل المناورات أيضا جميع أنواع العمليات البحرية بهدف تعزيز الشراكة بين القوات المشاركة ودعم الأمن البحري وتعزيز التعاون الدولي لضمان حرية انسياب حركة التجارة في منطقة الخليج. (DPA)

عكس السير