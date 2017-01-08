نتنياهو : منفذ هجوم الشاحنة في القدس من أنصار داعش

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد ان الفلسطيني منفذ هجوم بالشاحنة في القدس، الذي أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين، من “أنصار” تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال نتنياهو خلال زيارته موقع الهجوم مع وزير الدفاع افيغدور ليبرمان “نعرف هوية الارهابي. ووفقا لكل المؤشرات فان الارهابي هو من انصار داعش” في اشارة إلى التنظيم.

وبحسب نتنياهو فان الهجوم يأتي في سياق هجمات يشنها التنظيم في العالم.

واضاف “يمكن بالتأكيد أن يكون هناك صلة بين هذه العملية الارهابية في القدس والعمليات الارهابية التي ارتكبت في فرنسا وفي برلين”.

واقدم شاب فلسطيني يقود شاحنة الاحد على صدم مجموعة من الجنود الاسرائيليين كانوا في جولة في أحد مواقع القدس، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم واصابة 15 شخصا على الاقل، احدهم في حال الخطر. (AFP)

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