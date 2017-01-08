” Changhong H2 ” .. أول هاتف ذكي مع حساس يكشف عدد الحريرات في الطعام

كشفت شركة صينية في إطار مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس 2017” CES 2017 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية عن ” Changhong H2 ” ، وهو هاتف ذكي قالت إنه “أول هاتف يتحسس المواد في العالم، وذلك عن طريق مستشعر خاص”.

وقالت شركة “سيتشوان تشانجهونج إلكترتيك” المتخصصة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في بيان صحفي إنها تعاونت مع شركتي “أنالوج ديفايسز” المتخصصة في تصميم وصناعة منتجات وحلول أشباه المواصلات و “كونسيومر فيزيكس”، لدمج تقنية تحسس المواد الثورية “سايو” SCiO في هاتف محمول.

وأضافت الشركة أن الهاتف Changhong H2، الذي سيُطلق خلال العام الحالي، ومع تقنية التعرف وتحسس جزئيات المواد المتقدمة سوف يسمح، وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، للمستهلكين بفحص المواد والحصول فورياً على رؤى قابلة للتنفيذ على أساس التركيبة الكيماوية الأساسية.

وأوضحت الشركة أنه وباستخدام الهاتف الذكي الجديد سوف يتمكن المستخدمون من تحليل خصائص الأطعمة والسوائل، والأدوية، ومقاييس الجسم، وغير ذلك الكثير، مما سيوفر طرقاً جديدة لتحسين العافية الشخصية، واختيار أفضل الفواكه والخضروات، والتمسك بالحميات والاحتياجات الغذائية، والتحقق من صحة المنتج “بطرق لم يكن يُعتقد في السابق أنها ممكنة”.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، فيما يتعلق بباقي المواصفات، تقول شركة تشانجهونج إن “هاتفها الذكي الجديد أفضل بنسبة 20% فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، وهو يقدم شاشة بقياس 6 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلاً، إضافة إلى معالج ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهرتز”.

ويضم الجهاز، الذي يأتي مع هيكل من الألمنيوم، بطارية بسعة 3.000 ميللي أمبير/ساعة، إلى جانب زر خاص يمدد عمر البطارية وينظف الذاكرة، وحساس لبصمات الأصابع، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسلاً.

وتعتزم شركة “تشانجهونج” طرح هاتفها الذكي الجديد في الصين في وقت لاحق من العام الحالي، ولا معلومات عن السعر.

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