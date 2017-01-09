أسهم أوروبا تنخفض و مؤشر فايننشال تايمز البريطاني يصعد لمستوى قياسي

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين على الرغم من أن ارتفاعا بين أسهم قطاع الموارد الأساسية ساعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على الصعود إلى مستوى قياسي جديد.

ونزل مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوربية 0.1 بالمئة وفاق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني في أدائه نظراءه في القارة حيث صعد 0.3 بالمئة إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 7239.26 نقطة. ويتجه مؤشر الأسهم القيادية البريطاني إلى تسجيل مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي بعدما سجل مستوى قياسيا عند الإغلاق يوم الجمعة.

وبينما صعد قطاع الموارد الأساسية 0.3 بالمئة ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة تأثر قطاع السفر والترفيه بهبوط سهم لوفتهانزا الألمانية 4.3 بالمئة.

وفتح المؤشران كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني على ارتفاع 0.1 بالمئة. (REUTERS)

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