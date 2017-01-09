ألمانيا : توقعات بارتفاع قوي في معدلات النمو لدى الشركات المصنعة لكاميرات المراقبة بالفيديو

أشارت التوقعات الصادرة عن الرابطة الاتحادية للشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية في ألمانيا، إلى حدوث ارتفاع قوي في معدلات النمو لدى الشركات المصنعة، لكاميرات المراقبة بالفيديو، وذلك في ظلّ مطالبات بزيادة عدد هذه الأجهزة، لمواجهة التهديدات الإرهابية المتوقعة، بحسب الرابطة.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، أوربان براور، إنّ ‘الطلبيات ستزداد بشكل واضح، وبالتأكيد ستتراوح بين نسبة النمو بين 10 و15 و20٪’، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حدوث ارتفاع قوي في طلبيات القطاع العام.

ووفقا لتقديرات الرابطة، فقد بلغت قيمة مبيعات القطاع من كاميرات المراقبة بالفيديو، في العام الماضي نحو 504 مليون يورو بارتفاع بنسبة نحو 7% مقارنة بعام 2015، ما يظهر تسارع وتيرة النمو.

وتعد هذه المنتجات هي ثالث أكثر أكبر منتجات قطاع أجهزة السلامة والأمان الإلكترونية، وذلك بعد أجهزة الإبلاغ عن الحرائق وأجهزة الإنذار.

وذكرت الرابطة أن قيمة مبيعات القطاع بلغت في العام الماضي نحو 9ر3 مليار يورو، وتوقع براور ارتفاع هذه القيمة بنسبة نحو 7% في العام الحالي. (DPA)

عكس السير