إحصائية : مستخدمو لعبة ” بوكيمون غو ” قطعوا مسافة 8.7 مليار كيلو متر !

ذكرت شركة “نيانتيك” التي طورت لعبة الكمبيوتر التي تمارس على الهواتف الذكية “بوكيمون جو” أن مستخدمي هذه اللعبة في مختلف أنحاء العالم قطعوا مسافة تزيد على 8.7 مليار كيلومتر أثناء ممارستها منذ طرحها في يوليو الماضي.

وتعادل هذه المسافة التي حددتها الشركة المطورة للعبة حتى يوم 7 ديسمبر الماضي أكثر من 200 ألف جولة حول العالم، في الوقت الذي استخدم فيه اللاعبون هواتفهم الذكية لاصطياد أكثر من 88 مليار محارب من محاربي بوكيمون.

كانت شركة “نيانتيك” التابعة لمجموعة “جوجل” الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت قد أطلقت هذه اللعبة المخصصة للهواتف الذكية والتي استخدمت شخصية “بوكيمون” الشهيرة التي ابتكرتها شركة ألعاب الفيديو اليابانية نينتيندو. وقد تم تنزيل أكثر من 600 مليون نسخة من تطبيق لعبة “بوكيمون جو” منذ إطلاقها. وفي الوقت ذاته لم يتضح حتى الآن عدد المستخدمين النشطاء للعبة “بوكيمون جو” في مختلف أنحاء العالم حاليا.

يذكر أن فكرة لعبة “بوكيمون جو” تعتمد على استخدام اللاعب كاميرا هاتفه الذكي لاصطياد شخصيات “بوكيمون” التي تظهر على شاشة الهاتف كما لو كانت شخصيات حقيقية وذلك من خلال البحث عنها في الشوارع والطرقات والأماكن الحقيقية.

في الوقت ذاته ورغم الرقم الهائل للمسافة التي قطعها ممارسو اللعبة أثناء مطاردة الشخصيات الخيالية للعبة، فإن دراسة أجرتها كلية “هارفارد تي.إتش تشان” للصحة العامة أشارت إلى أن ممارسة لعبة “بوكيمون جو” لا تمثل نشاطا بدنيا أكثر بالنسبة للمستخدمين.

وبحسب الدراسة فإنه خلال الأسبوع الأول من ممارسة اللعبة فإن أفراد مجموعة ممارسى لعبة “بوكيمون جو” لا يسيرون أثناء اللعبة أكثر من 955 خطوة إضافية فى المتوسط مقارنة بالأشخاص الذين لايمارسون اللعبة.

وتوصل الباحثون إلى أن عدد الخطوات بالنسبة للمجموعتين تتساوى بعد بضعة أسابيع فقط. (DPA)

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