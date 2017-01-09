إسطنبول تشهد عاصفة ثلجية استثنائية

تشهد إسطنبول أقسى موجة ثلج منذ 2009، إذ وصل سمك الثلوج في عطلة نهاية الأسبوع إلى 120 سم، في بعض المناطق، وفق ما صرح والي إسطنبول، قدير طوباش.

وقد قام أكثر من 7000 عامل من البلدية، لليوم الثالث على التوالي، بالعمل ليلاً لفتح الطرقات، باستخدام 1340 مركبة متخصصة لهذا النوع من الأشغال.

وأضاف السيد طوباش أنه تم استخدام حوالي 90 طناً من الملح و370 طناً من مذيب الجليد، للإبقاء على طرق المدينة مفتوحة.

في السياق ذاته، تم إلغاء أكثر من 800 رحلة جوية محلية ودولية في مطاري إسطنبول أتاتورك وصبحية. وقد تم نقل آلاف المسافرين العالقين بسبب سوء الأحوال إلى الفنادق القريبة.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية مزيداً من الهطولات الثلجية خلال الأسبوع.

كما أعلن والي إسطنبول أن دوام الدوائر الحكومية اليوم ينتهي في الساعة 3.30 نظراً للظروف الجوية الاستثنائية. (SABAH)

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