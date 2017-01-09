الإدعاء الألماني : التحقيقات تشير إلى أن قاتلي الطفل السوري في بريمن هم ” من الأكراد “

في إطار متابعة التحقيقات بمقتل الفتى السوري، الذي قضى أول أمس متأثراً بجراح بليغة أصيب بها ليلة رأس السنة في مدينة بريمن شمال ألمانيا، فقد كشف الإدعاء العام الألماني في المدينة اليوم الاثنين أن التحقيقات-حتى الآن- تشير إلى أن الفاعلين المحتملين هم من الأكراد.

جاء ذلك في بيان صحفي، بحسب إذاعة صوت ألمانيا.

وقد أشار البيان أنه” لا تتوافر حتى الآن لدى الشرطة والإدعاء العام أي دليل على أن الجريمة تنطلق من خلفيات معادية للأجانب”، نافيا بذلك احتمال أن يكون الجاني من الألمان.

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