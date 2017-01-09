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الرئيس اللبناني ميشال عون يصل إلى #الرياض في زيارة رسمية لـ #السعودية تستمر يومين والأمير فيصل بن بندر في استقباله

‏42 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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