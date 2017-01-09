الفيفا يقترح دمج الأمريكتين في تصفيات كأس العالم 2026

قال مسؤول بارز في مقابلة صحفية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقترح دمج تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في خططه لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

وأكد لوريانو جونزاليس رئيس الاتحاد الفنزويلي أن فكرة دمج التصفيات جاءت بواسطة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

وأضاف جونزاليس – الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية – أنه يرغب على الأقل في حصول الاتحادين معا على 14 مقعدا في النهائيات قبل قبول المقترح.

وسيصوت مجلس الفيفا بعد غد الثلاثاء على ما إذا كان سيزيد عدد المنتخبات من 32 إلى 40 أو 48. وسيقرر الفيفا في وقت لاحق أي الاتحادات التي ستحصل على المقاعد الإضافية، ويملك اتحاد أمريكا الجنوبية حاليا أربعة مقاعد ونصف المقعد في كأس العالم لمنتخباتها العشرة بينما يملك اتحاد الكونكاكاف الذي يضم 35 منتخبا ثلاثة مقاعد ونصف المقعد.

وقال جونزاليس لصحيفة ميريديانو الفنزويلية الرياضية “هناك مقترح من جياني إنفانتينو لدمج تصفيات أمريكا الجنوبية والكونكاكاف. سينال هذا الاقتراح المساندة في حال حصولنا على مقاعد إضافية. نملك الآن سبعة مقاعد في الاتحاديين فضلا عن نصفي مقعد.

“لو ارتفع العدد إلى 14 مقعدا على غرار أوروبا سواء بعدد أقل أو أكثر من المنتخبات المشاركة فإن هذا الاقتراح سينال رضا القارة.”

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الفيفا. وتملك أوروبا حاليا 13 مقعدا بين 55 منتخبا فضلا عن روسيا مستضيفة بطولة كأس العالم 2018.

ويتصدر الكونكاكاف المنافسة على استضافة كأس العالم 2026 ربما بعرض مشترك على الأقل بين دولتين من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف جونزاليس أن هناك “روحا” بالمنطقة لتكرار نسخة كأس كوبا أمريكا العام الماضي عام 2020 لكن بمشاركة 24 فريقا بدلا من 16.

وأقيمت نسخة خاصة من كوبا أمريكا العام الماضي – للاحتفال بمرور مئة عام على انطلاق البطولة – إضافة للنسخة المعتادة من البطولة التي أقيمت قبلها بعام واحد في تشيلي.

وتقام كأس كوبا أمريكا كل أربع سنوات في العام التالي لكأس العالم وتضم في العادة عشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من الكونكاكاف.

وضمت بطولة العام الماضي الاحتفالية – التي أقيمت في الولايات المتحدة – ستة منتخبات من الكونكاكاف إضافة لمنتخبات أمريكا الجنوبية العشرة.

وينظم الكونكاكاف بطولته الخاصة – الكأس الذهبية – في السنوات الفردية.

وقال جونزاليس إن المسؤولين يفضلون إقامة بطولة إضافية أخرى لكأس كوبا أمريكا في 2020 مماثلة لنسخة العام الماضي بمسمى مختلف مع زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخبا.

وأضاف “بالتأكيد لن يكون اسمها سينتينارو (مئوية). بطولة كوبا أمريكا ستستمر كالمعتاد.” (DPA)

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