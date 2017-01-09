الكويت تبدأ تطبيق التجنيد الإلزامي باستدعاء 12 ألفاً من مواطنيها

أنهت الجهات المختصة في الكويت استعداداتها لتطبيق قانون الخدمة الوطنية واستقبال ما يفوق الـ12 ألف مجند كدفعة أولى على أن يتم إلحاق الدفعات الأخرى بأوقات زمنية منتظمة ومعدة مسبقاً.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن التجنيد سيكون لفئة الـ18 عاماً بحيث يكون تدريبهم في معسكرات مختلفة، تم تجهيزها بالكامل لاستقبالهم وتدريبهم بشكل محترف يختلف عما كان في السابق.

وأضافت المصادر أن الخطة وضعت ليتم استقبال الجنود في شهر يونيو (حزيران) المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك بيان يوضح الكثير من النقاط للمواطنين خلال الأيام القادمة.

من جهة ثانية، يستكمل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم مناقشة برنامج عمل الحكومة، تمهيداً إلى إحالته إلى مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن المجلس سيناقش اليوم الإثنين، تقرير وزير العدل المتعلق بإحالة أعضاء هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد.(DPA)

عكس السير