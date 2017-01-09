النظام يزعم رصدها براداراته .. طائرات أباتشي أمريكية تنفذ إنزالاً في دير الزور و عناصر من القوات الخاصة يشتبكون مع ” داعش “

نفذت مروحيات تابعة للتحالف الدولي بقيادة امريكية في عملية نادرة، إنزالاً الاحد في ريف دير الزور في شرق سوريا، وتمكنت من قتل 25 جهادياً على الاقل، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ومصدر من قوات سوريا الديموقراطية الاثنين.

واكد التحالف ان “عملية نُفّذت في المنطقة”، من دون اعطاء اي تفاصيل اضافية.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاثنين بأن “اربع طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي، نفذت ظهر الاحد انزالاً في قرية الكبر في ريف دير الزور الغربي استمر لساعتين”.

وقال ان “القوات التي كانت على متن المروحيات استهدفت بعد نزولها على الارض، حافلة تقل 14 عنصراً من التنظيم، ما ادى الى مقتلهم جميعاً. كما هاجمت محطة للمياه يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في القرية وخاضت معه اشتباكات عنيفة، تسببت بمقتل 11 جهادياً على الاقل”.

واكد مصدر قيادي من قوات سوريا الديموقراطية، ان “أربع مروحيات أميركية من طراز أباتشي إضافة إلى مروحيتي حماية” نفذت الانزال في القرية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية والواقعة على بعد اربعين كيلومتراً غرب مدينة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق.

وبحسب المصدر في قوات سوريا الديموقراطية، استهدف الإنزال “آليات عدة تابعة لمسلحين من داعش كانوا قادمين من مدينة الرقة وتم الاشتباك معهم وقتل عدد منهم وأسر آخرون”، مؤكداً أن الهجوم “كان يستهدف قياديين مهمين من التنظيم”.

واوضح مصدر عسكري نظامي ان “رادارات الجيش رصدت عملية الانزال” اثناء حدوثها، من دون ان يحدد هوية المروحيات التي نفذتها.

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