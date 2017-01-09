باحثون : قشرة البرتقال الحل المقبل لعلاج الربو

قام باحثون أميركيون بدراسة فيزيائية مطولة تحت المجهر لقشرة البرتقال، ليكتشفوا أن عند تقشيرها تنفجر الزيوت الطيارة من القشرة بسرعة تفوق آلاف المرات ما يمر به رواد الفضاء داخل مركبة الفضاء عند الإقلاع.

وبناء على هذا الاكتشاف، توصل الباحثون في قسم الهندسة بجامعة سنترال كاليفورنيا إلى أن زخات الزيوت المتطايرة تكون غير مستقرة لدرجة أنها تتكسر بسرعة إلى قطرات بطريقة يمكن أن تساعد في ابتكار جيل جديد من بخاخات الربو.

وأوضحوا أن قطرات هذه الزيوت تنطلق من نقطة البداية بسرعة تصل إلى نحو 35 كيلومتراً في الساعة، وتخرج في زخات قوية أسرع من قطرات المطر المتساقطة وتتناثر في كل مكان، وفق ما نشر موقع «ساينس».

وأضاف العلماء أن تجاربهم أوضحت أن التأثير لهذه الزيوت قوية جداً، إذ شملت تجاربهم الضغط على قشرة البرتقال الطازج أمام شعلة شمعة فسيحترق زيتها ويمتد كلسان لهب يصل طوله إلى سنتيمترات عدة.

ويقول العلماء أن هذا التفريغ العالي السرعة للزيوت الطيارة التي في القشرة والإفراغ الشامل للغدد الزيتية فيها يوحيان بأسلوب جديد لوضع كميات صغيرة من الزيوت الطيارة والعطرية داخل البخاخات. (الحياة)

عكس السير